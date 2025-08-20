"عش بصحة" توصي بالقدوة وتنظيم الأوقات لتحقيق التوازن الرقمي للأطفال

نشرت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، منشور توعوي للتأكيد على أهمية التوازن الرقمي للأطفال، مشددة على أن البداية تكون من الأسرة ذاتها من خلال القدوة وتنظيم أوقات استخدام الأجهزة الإلكترونية.
وأوضحت أن تقليل وقت استخدام الأجهزة الذكية للأطفال يقابله زيادة في الأنشطة التفاعلية والبدنية داخل وخارج المنزل، مشيرة إلى أن "المعادلة بسيطة: قلل الأجهزة وزد الأنشطة، وابدأ بنفسك لتكون قدوة لهم".
وتضمنت التوجيهات تخصيص أوقات محددة للأجهزة وأوقات أخرى للأنشطة الحركية، إلى جانب مشاركة الأبناء في أنشطة جماعية تعزز من التفاعل الأسري. كما أوصت بضرورة وضع ضوابط واضحة ومؤقتة لاستخدام الأجهزة، مع الحرص على المتابعة المستمرة للمحتوى الرقمي وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام المفيد.
وأكدت الوزارة أن التوازن الرقمي يسهم في رفع وعي الأسرة والمجتمع، ويعزز الصحة النفسية والجسدية للأطفال، بما ينسجم مع أهداف هيئة الصحة العامة "وقاية" في الوقاية من السلوكيات غير الصحية وتعزيز أنماط الحياة السليمة.