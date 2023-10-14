فيديو يدق ناقوس الخطر.. "الخضيري" محذرًا الآباء: لا تجعل طفلك ضحية للجوال

وأوضح "الخضيري": "انتبهوا لأطفالكم والجوالات؛ لا تترك طفلك لساعات طويلة مع الجوال لتُلهيه وتشغله عنك طلبًا للراحة؛ وبالتالي يعيش في عالم آخر ويتأخر في النطق، ويتأخر نمو المخ، ويقل الذكاء حسب دراسات كثيرة".