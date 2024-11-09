السمنة والتاريخ العائلي.. عوامل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني يبرزها "الصحي السعودي"

ومن العوامل الأخرى، وفق المجلس: أمراض الأوعية الدموية، ومتلازمة المبيض المتعدد التكيسات، وارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، والإصابة سابقًا خلال الحمل، والتاريخ العائلي الدائي للنوع الثاني من المرض.