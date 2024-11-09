السمنة والتاريخ العائلي.. عوامل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني يبرزها "الصحي السعودي"

سلط المجلس الصحي السعودي الضوء على أبرز عوامل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مبرزًا دور السمنة والتاريخ العائلي فيها.
وأوضح الصحي السعودي أنّ داء السكري من النوع الثاني ناتج عن مقاومة الخلايا لعمل الإنسولين، وفشل البنكرياس في إنتاج كميات كافية منه؛ للتغلب على هذه المقاومة.
وتشمل أبرز العوامل: قلة النشاط البدني، والتقدم بالعمر، وارتفاع ضغط الدم، ومراحل ما قبل داء السكري والسمنة.
ومن العوامل الأخرى، وفق المجلس: أمراض الأوعية الدموية، ومتلازمة المبيض المتعدد التكيسات، وارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، والإصابة سابقًا خلال الحمل، والتاريخ العائلي الدائي للنوع الثاني من المرض.