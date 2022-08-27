كيف تسرع عملية خسارة وزنك؟.. 10 خطوات حاسمة

يومان بسعرات حرارية أقل: في بعض الأيام يقصر الشخص طعامه على ما يعادل 500 سعرة حرارية، وقد تكون تلو الأخرى أو منفصلة عن بعضها البعض خلال الأسبوع، ويفضل أن يكون ذلك ليومين على الأقل، علمًا بأن الإنسان العادي يحتاج إلى 2000 سعرة حرارية يوميًّا. ويساعد هذا الأمر في تقليل الحصيلة الكلية للسعرات الحرارية وتخفيض مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين للمساعدة في حرق مزيد من الدهون؛ وفق سكاي نيوز.