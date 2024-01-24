"مختص": استنشاق بخار الماء المغلي لا يقضي على الفيروسات وقد يسبب مشاكل صحية

وقال "مردد" في حديث لـ"سبق": عندما يصل الفيروس إلى سطح الخلية، يقوم بعملية الدخول فورًا إلى داخل الخلية المستهدفة عبر مستقبلات خاصة على سطح الغشاء الخلوي، وبمجرد أن تحدث هذه العملية السريعة فإنه لا يمكن لأي غسول أنف أو استنشاق لأي بخار ماء -مهما كان عليه من إضافات- قتل أو منع تكاثر الفيروس داخل الخلية.