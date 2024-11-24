خبيرة تغذية تحذّر: تناول المكملات الغذائية بشكل مفرط يعزّز ظهور أورام ثانوية

وأشارت "أندروز"، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ إلى العديد من الدراسات العلمية التي تدعم تحذيراتها؛ أبرزها دراسة نُشرت في مجلة "Clinical Investigation"، والتي أظهرت أن الجرعات العالية من مضادّات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، قد تعزّز نموَّ الأورام. كما بيّنت دراسة من معهد كارولينسكا السويدي أن الجرعات الزائدة من هذه الفيتامينات لدى فئران مصابة بسرطان الرئة ساهمت في تكوين شبكة أوعية دموية تغذي الأورام.