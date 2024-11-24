خبيرة تغذية تحذّر: تناول المكملات الغذائية بشكل مفرط يعزّز ظهور أورام ثانوية

حذّرت خبيرة التغذية "نيكول أندروز" المتخصصة في علاج السرطان والوقاية منه، من العواقب الصحية لإدمان المكملات الغذائية، مؤكدة أن الجرعات العالية من بعض الفيتامينات قد تتحول إلى "جذور حرة" ضارّة تساهم في تلف الخلايا وزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان.
وفي تصريحات نشرتها عبر "إنستغرام": أوضحت "أندروز" التي تعمل في واشنطن، أن الناجين من السرطان معرضون بشكل خاصّ لهذا الخطر؛ بسبب احتمالية ظهور أورام ثانوية.
وشدّدت على أنّ المكملات الغذائية ليست وسيلة فعالة للوقاية من السرطان، بل قد تزيد من مخاطره عند تناولها بشكل مفرط، لافتة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي.
وأشارت "أندروز"، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ إلى العديد من الدراسات العلمية التي تدعم تحذيراتها؛ أبرزها دراسة نُشرت في مجلة "Clinical Investigation"، والتي أظهرت أن الجرعات العالية من مضادّات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، قد تعزّز نموَّ الأورام. كما بيّنت دراسة من معهد كارولينسكا السويدي أن الجرعات الزائدة من هذه الفيتامينات لدى فئران مصابة بسرطان الرئة ساهمت في تكوين شبكة أوعية دموية تغذي الأورام.
وتطرّقت "أندروز" إلى دراسة أجرتها جامعة كولورادو عام 2015، أظهرت أن الإفراط في تناول مكملات غذائية مثل "بيتا كاروتين" يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين تحديدًا ارتبط بزيادة خطر سرطان الرئة لدى المدخنين.