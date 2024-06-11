7 إرشادات صحية لمرضى الكلى لأداء مناسك الحج بصحة جيدة.. "سعود الطبية" توضحها

وتفصيلاً، أوضحت المدينة في إنفوجراف على "إكس" أن هناك عددًا من أمراض الكلى المختلفة، والتركيز هنا على الفشل الكلوي الذي يحتاج إلى عمليات الغسيل الكلوي، وعلى ضعف وظائف الكلى وحصوات الكلى.