7 إرشادات صحية لمرضى الكلى لأداء مناسك الحج بصحة جيدة.. "سعود الطبية" توضحها

نشرت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من التعليمات والإرشادات الصحية لمرضى الكلى من الحجاج؛ حتى يستطيعوا أداء مناسك الحج بصحة جيدة.
وتفصيلاً، أوضحت المدينة في إنفوجراف على "إكس" أن هناك عددًا من أمراض الكلى المختلفة، والتركيز هنا على الفشل الكلوي الذي يحتاج إلى عمليات الغسيل الكلوي، وعلى ضعف وظائف الكلى وحصوات الكلى.
ونصحت بأهمية مراجعة الطبيب للتأكد من إمكانية أداء فريضة الحج، ومعرفة الإرشادات الصحية المناسبة.. ونصحت المريض بعمل سوار حول المعصم، يوضح اسمه وعمره وتشخيص المرض ونوعية العلاج.
ويجب على مريض الفشل الكلوي الغسيل في فترة الحج بشكل دوري، والحرص على حمل الأدوية الموصوفة، وحفظها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه.
وأكدت ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى عند حدوث أي اضطرابات بالجسم، مثل النزلات المعوية، أو عدوى المسالك البولية.. وتجنُّب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة منعًا لفقدان السوائل والأملاح من الجسم.
وحذرت من الإكثار من تناول اللحوم والبروتينات؛ حتى لا تؤثر على وظائف الكليتين.