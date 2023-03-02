"صحة قلبك تبدأ من الفم".. من هنا تبدأ رحلة الخطر فاحذرها!

تقول "فلاهيرتي": "فَمُنَا مَوْطِن طبيعي للعديد من الميكروبات المتنوعة، ويلعب هذا الميكروبيوم الفموي الفريد دورًا مهمًا في تشكيل وتنظيم صحتنا من خلال الحفاظ على بيئة ديناميكية تحمي تجويف الفم، وتمنع تطور المرض، وتساعد في عملية الهضم الأولية، فبشكل عام، يحافظ نظام المناعة في أجسامنا على التوازن من خلال مراقبة البكتيريا الضارة، وبالتالي منع أي عدوى أو مرض، ومع ذلك، في حالات سوء نظافة الفم، تزدهر البكتيريا الضارة وتتطفل على حواجز دفاع الجسم وتؤدي إلى تسوس الأسنان والتهاب اللثة".