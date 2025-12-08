تقوية المناعة في الشتاء.. أطعمة طبيعية تحمي الجلد والأعصاب

ينصح الخبراء بتناول مركبات طبيعية وأطعمة غنية بالفيتامينات خلال فصل الشتاء، لتعزيز المناعة وحماية الجلد والجهاز العصبي.
ويؤكد الدكتور أندريه بروديوس، أخصائي المناعة، أن مركب "الأبيغينين" الموجود في نباتات مثل البقدونس، واللفت السويدي (السلجم الحلقي)، والكمكوات (البرتقال الذهبي)، يساهم في حماية خلايا الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما يحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين.
من جانبه، يشير الدكتور ميخائيل كونوفالوف إلى أن هذا المركب يمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة، ويلعب دورًا في حماية الخلايا العصبية.
وتوصي الدكتورة ليودميلا دينيسينكو، خبيرة التغذية، بتناول أطعمة غنية بالفيتامينات D وA وC، إضافة إلى الزنك، خلال موسم البرد والإنفلونزا، لما لها من دور فعال في تقوية الجسم.
فيتامين D: يدعم العظام والعضلات والمناعة، ويتوفر في الأسماك الدهنية وكبد سمك القد والبيض ومنتجات الألبان.
فيتامين A: يوجد في الكبد، والبيض، والجزر، والقشدة، واليقطين، وزيت السمك.
فيتامين C: يعزز صحة الأوعية الدموية والأنسجة الضامة، ويوجد في الحمضيات، والفلفل الحلو، والخضروات الورقية.
الزنك: عنصر أساسي لتعزيز المناعة، ويوجد في البذور، والمكسرات، وقلوب الدجاج، ولحم البقر، والبيض.
وتشير دينيسينكو إلى أنه لا ضرر من زيادة استهلاك هذه العناصر خلال الشتاء، نظرًا لحاجة الجسم المتزايدة لها في هذه الفترة.