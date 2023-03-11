يبدو طبيعيًّا ولكنه مصاب بـ"الاكتئاب المبتسم".. علامات ومخاطر وعلاج!

يظنّ الكثيرون أن المكتئب شخص لا يجب أن تعرف السعادةُ طريقًا إلى قلبه ولا تنعكس على ملامح وجهه، قد يكون ذلك منطقيًّا، ولكن هذا لا ينطبق على كل الحالات؛ حيث يمكن أن يعاني شخص الاكتئابَ دون أن يشعر من حوله بذلك، فتصرفاته تبدو طبيعية لهم، وهذا حال المصاب بـ"الاكتئاب المبتسم".