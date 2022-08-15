سابقةٌ علمية.. تغيير فصيلة الدم لزراعة الأعضاء بات ممكنًا

ووفق سيرينا ماكميلان، طالبة الدكتوراه في جامعة كامبريدج؛ فإن الإنجاز "يمكن أن يؤثر على حياة العديد من الأشخاص. تعززت ثقتنا بعد أن طبّقنا الإنزيم على قطعة من أنسجة الكلى البشرية ورأينا سريعًا أنه تمت إزالة المستضدات. بعد ذلك علمنا أن العملية ممكنة، وكان علينا فقط توسيع نطاق التجربة لتطبيق الإنزيم على الكلى البشرية بالحجم الكامل".