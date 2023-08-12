يموت الشاب السليم.. هنا "الحد الأقصى للرطوبة والحرارة" الذي يتحمله البشر!

على سبيل المثال، يُقَدّر بأن أكثر من 61000 شخص ماتوا بسبب الحرارة الصيفية في أوروبا؛ حيث نادرًا ما توجد رطوبة كافية لخلق درجات حرارة رطبة خطيرة، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية -حيث تم تأكيد أن الشهر الماضي هو الأكثر سخونة في التاريخ المسجل- يحذّر العلماء من أن الأحداث الخطيرة ستصبح أكثر شيوعًا أيضًا.