"صحة الشرقية" توضح العلاقة بين ألوان الفواكه وعناصرها الغذائية

أكّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن ألوان الفواكه غالباً ما ترتبط بالعناصر الغذائية التي تحتوي عليها.
وأوضحت "صحة الشرقية" أن الفواكه ذات اللون الأحمر تحوي مضادات للأكسدة التي تساعد على الوقاية من السرطان، فيما تقلل الفواكه باللونين البرتقالي والأصفر من خطر الإصابة بسرطانات المعدة والمريء والرئة .
وقالت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، إن الفواكه باللون الأخضر تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، فيما تعد صاحبة اللونين البنفسجي والأزرق مضادة للأكسدة، وتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل.