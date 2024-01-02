"صحة الشرقية" توضح العلاقة بين ألوان الفواكه وعناصرها الغذائية

وأوضحت "صحة الشرقية" أن الفواكه ذات اللون الأحمر تحوي مضادات للأكسدة التي تساعد على الوقاية من السرطان، فيما تقلل الفواكه باللونين البرتقالي والأصفر من خطر الإصابة بسرطانات المعدة والمريء والرئة .