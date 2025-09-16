عكس ما كنا نعتقد.. دراسة: تغيير التوقيت الصيفي لا يُسبب النوبات القلبية

كما لم تجد الدراسة أي فروق جوهرية في عدد حالات النوبات القلبية الحادة خلال أسابيع تغيير التوقيت مقارنة بالأسابيع السابقة أو اللاحقة، سواء في الربيع أو الخريف. فعلى سبيل المثال، خلال أسبوع تغيير التوقيت في الربيع، تم تسجيل 28,678 حالة نوبة قلبية حادة، مقارنة بـ28,596 حالة في الأسبوع السابق و28,169 حالة في الأسبوع التالي، وهي فروق اعتُبرت غير جوهرية. وأسفرت مقارنات الخريف عن نتائج مماثلة.