عكس ما كنا نعتقد.. دراسة: تغيير التوقيت الصيفي لا يُسبب النوبات القلبية

على عكس الاعتقادات والدراسات السابقة، كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تغيير التوقيت الصيفي أو الشتوي (DST) مرتين سنويًا لا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو يُفاقم نتائج المرض.
ووفقًا لتقرير نشر على موقع ميديكال إكسبريس أمس الاثنين، حلّلت الأبحاث التي أجراها معهد ديوك للأبحاث السريرية بولاية كارولينا الشمالية ما يقرب من 170,000 سجل للمرضى، ولم تجد أي ارتباط بين تغيير الساعة وحدوث احتشاء عضلة القلب الحاد (AMI أو النوبة القلبية).
ووفقًا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة JAMA Network Open، كانت تحليلات سابقة، بما في ذلك بعض الدراسات في السويد والولايات المتحدة، قد أشارت إلى ارتفاع مؤقت بنسبة 24% في حالات النوبات القلبية يوم الاثنين الذي يلي تغيير الساعة إلى الأمام في فصل الربيع.
وقد فحصت هذه الدراسة الجديدة بيانات 168,870 مريضًا في 1,124 مستشفى بين عامي 2013 و2022. وقارن الباحثون عدد حالات النوبات القلبية الحادة (AMI) والأحداث داخل المستشفى خلال الأسابيع المحيطة بفترة انتقال التوقيت الصيفي في الربيع والخريف. وخلص الباحثون إلى أن "أسابيع التوقيت الصيفي لم ترتبط بارتفاع معدل الإصابة بالنوبات القلبية الحادة أو بنتائج أسوأ داخل المستشفى عند مقارنتها بالأسابيع المجاورة".
كما لم تجد الدراسة أي فروق جوهرية في عدد حالات النوبات القلبية الحادة خلال أسابيع تغيير التوقيت مقارنة بالأسابيع السابقة أو اللاحقة، سواء في الربيع أو الخريف. فعلى سبيل المثال، خلال أسبوع تغيير التوقيت في الربيع، تم تسجيل 28,678 حالة نوبة قلبية حادة، مقارنة بـ28,596 حالة في الأسبوع السابق و28,169 حالة في الأسبوع التالي، وهي فروق اعتُبرت غير جوهرية. وأسفرت مقارنات الخريف عن نتائج مماثلة.
ولم تُظهر النماذج المعدلة لمعدلات الوفيات والسكتات الدماغية داخل المستشفى أي تغييرات مرتبطة بفترة انتقال التوقيت. كما دعمت فحوصات الحساسية، بما في ذلك بيانات من ولايات لا تطبق التوقيت الصيفي مثل أريزونا وهاواي، هذه النتائج بشكل أكبر، مشيرةً إلى أن التغييرات الواسعة في الساعة لا تشكل خطرًا كبيرًا على القلب.