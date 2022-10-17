متوفرة في كل بيت.. 7 أطعمة تُقوّي مناعتك هذا الشتاء

الحليب الحامض ومخلل الملفوف

يعتبر الحليب الحامض أو المخمر، فضلاً عن مخلل الملفوف مفيدين جدًا للأمعاء التي تؤوي 70 في المئة من الخلايا المناعية، لذلك ينصح بتناول علبتين صغيرتين من هذا الحليب يوميًا، أو تناول سلطة ملفوف مخلل أو فول صويا مخلل أيضًا، مع الحرص على تناول الألياف التي نجدها في الفواكه والخضروات، إلى جانب البقوليات مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع والحبوب الكاملة في كل وجبة.