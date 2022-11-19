مباراة واحدة بـ4 كجم دهون.. مختصّ عن المونديال: لا تجعلوه سببًا في سمنتكم!

فيما تنطلق، غدًا الأحد، منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، التي تستمرّ لمدة شهر كامل حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا؛ حذّر مختصّ من الانغماس في مشاهدة مجريات البطولة وعدم الحركة والنشاط أثناء المباريات، مشيرًا إلى أن الاستمرار في مشاهدة مباراة واحدة يوميًّا في هذه البطولة التي تتواصل على مدى شهر ستؤدي إلى تخزين 4 كجم من الدهون.