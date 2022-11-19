مباراة واحدة بـ4 كجم دهون.. مختصّ عن المونديال: لا تجعلوه سببًا في سمنتكم!

فيما تنطلق، غدًا الأحد، منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، التي تستمرّ لمدة شهر كامل حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا؛ حذّر مختصّ من الانغماس في مشاهدة مجريات البطولة وعدم الحركة والنشاط أثناء المباريات، مشيرًا إلى أن الاستمرار في مشاهدة مباراة واحدة يوميًّا في هذه البطولة التي تتواصل على مدى شهر ستؤدي إلى تخزين 4 كجم من الدهون.
وفي التفاصيل: حذّر بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة الدكتور محمد علي الأحمدي، من أن الجلوس يرفع نسبة الإصابة بالسكري، مؤكدًا أن "الجلوس أخطر ما قدمته التقنية للجيل الحديث"، لافتًا في حديثه لبرنامج "من السعودية" إلى أن "الجلوس لمدة 90 دقيقة في المباراة الواحدة قد يسبّب ضعف تدفُّق الدم في الأوعية ومضاعفات نسميها تنميل".
ونصح محبي متابعة مباريات البطولة العالمية بضرورة الحركة بين شوطَي المباراة قائلًا: "لا تجعل بطولة كأس العالم فرصة لزيادة الوزن وتراكم الشحوم بسبب الجلوس المتواصل دون حركة".
ولفت إلى أن مشاهدة مباراة واحدة في اليوم من كأس العالم لمدة شهر، ستخزن 4 كجم من الدهون بسبب الجلوس، ويتضاعف عدد الكيلوجرامات مع زيادة عدد المباريات لتصل إلى 16 كجم من الدهون في حال متابعة 3 مباريات يوميًّا خلال شهر البطولة، وأكد على وجوب استغلال الربع ساعة بين الشوطين بالحركة، وألا نستمر بالجلوس أكثر من 30 دقيقة متواصلة دون حركة.
وأضاف: "للأسف الأكلات الصحية غلفت بنكهات غير صحية مثل المكسرات، وهي مرافق مهم خلال مباريات كأس العالم"، مشيرًا إلى توصية عالمية بوجوب عدم تقييد الأطفال وربطهم بمشاهدة التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية لمدة تتجاوز الساعة، كما لفت إلى توصية عالمية أخرى بعدم الأكل أمام التلفاز أو أمام الجوال، والسبب هو عدم شعورك بالطعام وعدم الربط بين الدماغ وامتلاء المعدة.