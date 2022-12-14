حفاظاً على البيئة.. أيهما أفضل فرش الأسنان الخيزران أو الخشبية؟

ينصح أطباء الأسنان بتغيير فرشاة الأسنان بعد أشهر قليلة، ما يضيف إلى المخلفات البلاستيكية الكثيرة مع مرور الوقت. وبالتالي حتى لا تكون فرشاة الأسنان بلاستيكية غير قابلة للتحلل على الأٌقل، يستخدم بعض الأشخاص الذين يفكرون في البيئة فرش أسنان ذات يد مصنوعة من الخيزران.