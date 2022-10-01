أسباب ظهور الذبابة الطائرة أمام العين

وتشير الأخصائية، إلى أنه غالباً ما يعاني من أمراض العيون، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاماً، لكن هذا لا يعني أن الشباب لا يصابون به، لذلك تنصح كل مَن تظهر أمام عينيه ذبابة طائرة مراجعة الطبيب المختص لتشخيص السبب وعلاجه.