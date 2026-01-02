"النمر" يُحذّر: هذه العادات في المربعانية تقود مرضى القلب للتنويم.. أبرزها مدرات البول والموالح

وأوضح "النمر" أن من أبرز هذه المسببات إيقاف مدرات البول دون استشارة طبية، ما يؤدي إلى احتباس السوائل وتفاقم الأعراض، إضافة إلى الإفراط في تناول الأطعمة المالحة التي تؤثر سلبًا على استقرار ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم.