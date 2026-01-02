"النمر" يُحذّر: هذه العادات في المربعانية تقود مرضى القلب للتنويم.. أبرزها مدرات البول والموالح

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من أن فصل الشتاء، وتحديدًا موسم المربعانية، يُعدّ من الفترات التي تزداد فيها حالات التنويم لمرضى ضعف عضلة القلب، بسبب مجموعة من العوامل الصحية والسلوكية التي تتكرر كل عام.
وأوضح "النمر" أن من أبرز هذه المسببات إيقاف مدرات البول دون استشارة طبية، ما يؤدي إلى احتباس السوائل وتفاقم الأعراض، إضافة إلى الإفراط في تناول الأطعمة المالحة التي تؤثر سلبًا على استقرار ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم.
وأشار إلى أن الالتهابات التنفسية تُعد من المثيرات الأساسية لتدهور حالة المرضى في فصل الشتاء، بسبب تأثيرها على أداء القلب وزيادة الضغط على الجهاز التنفسي، إلى جانب أمراض الشرايين التي قد تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة وتقلص الأوعية الدموية.
ودعا النمر إلى أهمية الوقاية عبر الالتزام بالعلاج، وتجنّب التغييرات الدوائية الذاتية، ومراقبة التغذية، والحرص على ارتداء الملابس الدافئة، والابتعاد عن مسببات العدوى، حفاظًا على استقرار حالة القلب خلال الأجواء الباردة.