طبيب بريطاني يحذر: علامات مبكرة في الذراعين والساقين قد تكشف بداية الخرف

وأوضح الطبيب أن الخرف يؤثر تدريجيًا على وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتفكير والكلام والانفعالات، مشيرًا إلى أن بعض الأعراض الجسدية قد تظهر في الأطراف والعضلات قبل فقدان الذاكرة، خصوصًا في حالات خرف مرض باركنسون.