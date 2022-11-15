لماذا لا يستطيع بعضنا التوقف عن مساعدة الآخرين؟ 4 أسباب حددها العلماء

وتتعلق رسالة الطفولة الأخرى، التي يمكن أن تخلق متلازمة المساعد الفائق، بالمعاناة، حيث يشرح بيكر وفينسنت: "يتم تكوين صداقات اجتماعية بين الأطفال الآخرين من خلال رسائل الطفولة التي تسلط الضوء على المعاناة من حولهم أو يكبرون مع قدوة يحاولون تخفيف تلك المعاناة، وفي حين أن من المفهوم أن نرغب في فعل ما في وسعنا للتخفيف من معاناة الآخرين، إلا أنه عندما يتم التطرف في ذلك، يمكن أن يقودهم إلى تبني معتقدات أخرى غير عقلانية، مثل الشعور بالمسؤولية الشخصية لمساعدة كل شخص تقابله، وتصبح مشكلة أي شخص آخر هي مشكلتك".