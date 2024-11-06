مع تقدّم العمر.. 6 نصائح للحفاظ على صحة العيون

وحسب التقرير، فهناك العديد من العلامات المبكرة للشيخوخة في العيون، والتي يجب على الناس الانتباه لها، ومنها صعوبة التركيز على الأشياء القريبة أو عدم وضوح الرؤية، أو زيادة الحاجة إلى نظارات القراءة، ومن العلامات الأخرى جفاف العين، الذي يمكن أن يؤدي إلى تهيجها أو الشعور برمل في العين، ومع فقدان الجلد لمرونته، قد تلاحظ أيضًا هالات داكنة أو انتفاخات أكثر وضوحًا حول العينين، كما يمكن أن نعاني من صعوبة الرؤية بشكل جيد في الضوء الخافت أو في الليل، وهي علامة قد تكون علامة مرتبطة بالشيخوخة في العينين.