مع تقدّم العمر.. 6 نصائح للحفاظ على صحة العيون

يُقدم تقرير على موقع صحيفة "إنديان إكسبريس - indianexpress"، 6 نصائح للحفاظ على صحة العيون، خاصة مع التقدم في السن، حين تخضع العين لتغييرات طبيعية يمكن أن تؤثر على الرؤية وصحة هذا العضو المهم لحياة الانسان.
وحسب التقرير، فهناك العديد من العلامات المبكرة للشيخوخة في العيون، والتي يجب على الناس الانتباه لها، ومنها صعوبة التركيز على الأشياء القريبة أو عدم وضوح الرؤية، أو زيادة الحاجة إلى نظارات القراءة، ومن العلامات الأخرى جفاف العين، الذي يمكن أن يؤدي إلى تهيجها أو الشعور برمل في العين، ومع فقدان الجلد لمرونته، قد تلاحظ أيضًا هالات داكنة أو انتفاخات أكثر وضوحًا حول العينين، كما يمكن أن نعاني من صعوبة الرؤية بشكل جيد في الضوء الخافت أو في الليل، وهي علامة قد تكون علامة مرتبطة بالشيخوخة في العينين.
ويقدم التقرير 6 نصائح للحفاظ على العين مع تقدم العمر؛ وهي:
- ارتداء النظارات الشمسية
احمِ عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بارتداء نظارات شمسية توفر حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن يساعد هذا في منع إعتام عدسة العين والضمور البقعي.
- استخدام الدموع الاصطناعية
لمكافحة الجفاف، استخدم قطرات ترطيب العين بانتظام خاصة إذا كنت تقضي وقتًا طويلًا أمام الشاشات أو في بيئات جافة.
- حافظ على نظام غذائي صحي
تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، يمكن للأطعمة الغنية بفيتامينات أ، ج، هـ، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، أن تدعم صحة العين، فكّر في الخضراوات الورقية والجزر والمكسرات والأسماك.
- حافظ على رطوبة جسدك
اشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك وعينيك، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى جفاف العينين والشعور بعدم الراحة.
- ممارسة قاعدة 20-20-20
لتقليل إجهاد العين الناتج عن الشاشات، اتبع القاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل.
- إجراء فحوصات العين بشكل منتظم
يمكن أن تساعدك الفحوصات الدورية التي يجريها أخصائي العناية بالعيون على اكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر والحفاظ على صحة عينيك، ويمكنه تقديم نصائح شخصية بناءً على صحة عينيك واحتياجاتك.