علماء يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام

وأشارت إلى إمكانية دمج مكونات إضافية، مثل: مضادات البكتيريا أو مواد تسرع الشفاء، بحيث تطلق العلاج في موضع الكسر لعدة أشهر، مما يقلل من الآثار الجانبية للأقراص أو الحقن التقليدية.