مختص لمسؤولي المسابح العامة: هذه خطوات لتفادي التعرُّض للالتهابات والعدوى

وأشار إلى تكاثر أنواع مختلفة من البكتيريا غير المسؤولة عن الأمراض المعوية، تعيش في المياه الدافئة، وقد تسبب التهاب الأذن الخارجية، أو ما يعرف بالتهاب أذن السباحين، والتهابات العين، أو الالتهابات الخارجية للجلد ومنابت الشعر، خاصة مع وجود جروح.. وعادة ما تكون البكتيريا المنقولة عن طريق الماء مقاومة للمضادات الحيوية بسبب وجودها في البيئات الرطبة بشكل عام، وتحمُّلها الظروف البيئية الصعبة، فضلاً عن العديد من الفيروسات المعوية والطفيليات، وانتقالها عن طريق دخول الماء الملوث إلى الفم أثناء السباحة واللعب.