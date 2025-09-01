تقرير: التدخين يضاعف استهلاك الجسم لفيتامين C ويزيد حاجة المدخنين لجرعات إضافية

كشف تقرير طبي أن المدخنين يحتاجون إلى جرعات أكبر من فيتامين C مقارنة بغير المدخنين، نتيجة الانخفاض الملحوظ في مستوى حمض الأسكوربيك ببلازما الدم لديهم، حتى عند الحصول على الكمية نفسها من الطعام.
وأوضح الدكتور رسلان إيساييف، أخصائي علم النفس وعلم المخدرات، أن السبب يعود إلى أن منتجات احتراق التبغ تسبب إجهادًا تأكسديًا شديدًا، يؤدي إلى استهلاك فيتامين C بسرعة لتحييد الجذور الحرة.
وأضاف أن التدخين يسرع عملية استقلاب حمض الأسكوربيك ويزيد من إخراجه من الجسم، ما يجعل المدخنين في حاجة إلى نحو 35 ملغ إضافية يوميًا مقارنة بالتوصيات العامة.
وأشار إيساييف، وفق ما نقله موقع "gazeta.ru"، إلى أن نقص فيتامين C لدى المدخنين لا يمكن تعويضه بالكامل عبر الغذاء أو المكملات، مؤكدًا أن فوائده تشمل دعم منظومة المناعة وصحة الأوعية الدموية والجلد، إضافة إلى دوره كمضاد أكسدة رئيسي.
وبيّن أن الجرعات الإضافية من فيتامين C تسهم فقط في تعويض الاستهلاك المتزايد الناتج عن التدخين، لكنها لا تلغي الأضرار الصحية الخطيرة التي يسببها دخان التبغ على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.