تقرير: التدخين يضاعف استهلاك الجسم لفيتامين C ويزيد حاجة المدخنين لجرعات إضافية

وأشار إيساييف، وفق ما نقله موقع "gazeta.ru"، إلى أن نقص فيتامين C لدى المدخنين لا يمكن تعويضه بالكامل عبر الغذاء أو المكملات، مؤكدًا أن فوائده تشمل دعم منظومة المناعة وصحة الأوعية الدموية والجلد، إضافة إلى دوره كمضاد أكسدة رئيسي.