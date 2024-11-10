6 أعراض و3 حالات لاستشارة الطبيب.. نصائح "صحة الشرقية" للوقاية من نزلات البرد

وأضافت "صحة الشرقية" أن هناك حالات تستدعي استشارة الطبيب؛ أبرزها استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام، أو في حالة كانت شديدة وغير عادية، وفي حال كان الطفل يبلغ من العمر 3 أشهر أو أقل ويعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة أو قلة النشاط، وفي حالة وجود أمراضٍ مزمنة.