6 أعراض و3 حالات لاستشارة الطبيب.. نصائح "صحة الشرقية" للوقاية من نزلات البرد

دعت "صحة الشرقية" إلى أهمية الاستعداد لفصل الشتاء؛ للحماية من نزلات البرد.
وأوضحت "الصحة" أن طرق العدوى بنزلات البرد تحدث عن طريق انتقال الفيروس عبر الهواء عند السعال أو العطس، أو عن طريق لمس الأسطح الملوّثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.
وكشفت عن أبرز الأعراض الشائعة لنزلات البرد المتمثلة في سيلان الأنف والتهاب الحلق، والسعال والعطس، والصداع وآلام الجسم.
وأضافت "صحة الشرقية" أن هناك حالات تستدعي استشارة الطبيب؛ أبرزها استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام، أو في حالة كانت شديدة وغير عادية، وفي حال كان الطفل يبلغ من العمر 3 أشهر أو أقل ويعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة أو قلة النشاط، وفي حالة وجود أمراضٍ مزمنة.