"النمر": تناول الطعام الصحي المتوازن يوميًّا وتقليل الدهون والأملاح يقي من الجلطات القلبية

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بضرورة الاهتمام بتناول الأكلات الصحية يوميًّا من الخضراوات والفواكه، مع تقليل الدهون والأملاح؛ لدورها في الوقاية من الجلطات القلبية.
وأوضح "النمر" أن الحرص على ممارسة الرياضة مع تناول الغذاء الصحي خطوتان هامتان للحفاظ على صحة القلب.
وقال في تغريدة على حسابه في "إكس" ردًّا على تساؤل جدلي حول إن كانت ممارسة الرياضة مع الأكل غير الصحي أفضل من الأكل الصحي بدون ممارسة رياضة؟ لافتًا إلى أن الأكل الصحي اليومي، بالإكثار من الخضراوات والفواكه وتقليل الدهون والملح "أقوى نسبيًّا" من ممارسة الرياضة اليومية في الوقاية من جلطات القلب، وفي كلٍّ خير.