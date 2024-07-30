5 فئات هم الأكثر عُرضة للإصابة بالكبد الفيروسي "ب" و"ج".. "الصحة" توضح

وأشارت إلى أن من الفئات الأكثر عُرضةً للإصابة؛ الأشخاص الذين يمارسون سلوكيات ضارّة، مثل مشاركة الإبر الملوّثة أو ممارسة الجنس غير الآمن، والفئات التي يُنقل لها الدم بشكلٍ متكرّر "منتجات الدم أو غسيل الكلى"، والمصابين بارتفاع إنزيمات الكبد.