5 فئات هم الأكثر عُرضة للإصابة بالكبد الفيروسي "ب" و"ج".. "الصحة" توضح

عرَّفت وزارة الصحة؛ ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، بالتهاب الكبد الفيروسي (ب) و(ج) والفئات الأكثر عُرضةً للإصابة به.
وأوضحت "صحة الجوف"، أن الفئات الأكثر عُرضةً للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي (ب) و(ج) هم الأشخاص في عمر 35 سنة وأكثر، والأقرباء من الدرجة الأولى للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (ب) أو (ج).
وأشارت إلى أن من الفئات الأكثر عُرضةً للإصابة؛ الأشخاص الذين يمارسون سلوكيات ضارّة، مثل مشاركة الإبر الملوّثة أو ممارسة الجنس غير الآمن، والفئات التي يُنقل لها الدم بشكلٍ متكرّر "منتجات الدم أو غسيل الكلى"، والمصابين بارتفاع إنزيمات الكبد.
وأبانت "صحة الجوف" أن الفحص المسحي يتيح "التشخيص المبكّر للحالات، والعلاج قبل حدوث المضاعفات".