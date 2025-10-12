"النمر" يحذّر: إيقاف أدوية الكوليسترول بعد الجلطة يرفع خطر الوفاة بنسبة 36% خلال أسابيع

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الكوليسترول "الستاتين" لدى المرضى الذين سبق أن تعرضوا لجلطات، مؤكدًا أن هذا التوقف قد يؤدي إلى زيادة احتمالية الوفيات القلبية بنسبة تصل إلى 36%، خاصة في الأسابيع الأولى بعد التوقف.
وأوضح الدكتور النمر أن دواء الكوليسترول يعد أقوى من الأسبرين في الوقاية من الجلطات لدى من يستدعي حالتهم استخدامه، مشددًا على أهمية استخدام كلا الدواءين وفق ما يقرره الطبيب المختص.
وأضاف: "إن طعت شوري لا توقف دواء الكوليسترول من تلقاء نفسك... والدليل تعال شوفه بعينك في العناية القلبية المركزة"، مشيرًا إلى دراسة منشورة على موقع "باب ميد" توثق هذه المخاطر .
رابط الدراسة: اضغط هنا