"النمر" يحذّر: إيقاف أدوية الكوليسترول بعد الجلطة يرفع خطر الوفاة بنسبة 36% خلال أسابيع

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الكوليسترول "الستاتين" لدى المرضى الذين سبق أن تعرضوا لجلطات، مؤكدًا أن هذا التوقف قد يؤدي إلى زيادة احتمالية الوفيات القلبية بنسبة تصل إلى 36%، خاصة في الأسابيع الأولى بعد التوقف.