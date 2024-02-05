استشاري: 6 علامات مبكرة يوحي ظهور أحدها بإصابة الطفل بـ"طيف التوحد"

ومن هذه العلامات، وفقاً لما نشرته جمعية أسر التوحد نقلاً عن الطبيب، عدم متابعة الطفل بعينيه لأي جسم متحرك من عمر شهرين، أو عدم مناغاته في عمر من 3 إلى 6 شهور، أو غياب الابتسامة الاجتماعية للطفل إذا لعب معه الوالدان من عمر شهرين حتى 4 أشهر، وأيضاً عدم التفاته للأصوات المحيطة في عمر 4 أشهر.