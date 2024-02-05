استشاري: 6 علامات مبكرة يوحي ظهور أحدها بإصابة الطفل بـ"طيف التوحد"

قال الاستشاري ومشرف برنامج الكشف المبكر لاضطرابات النمو والسلوك الدكتور ماجد الحارثي، إن هناك عدة مؤشرات وعلامات مبكرة قد تظهر إحداها على الأطفال ويجب أن تثير انتباه الوالدين للكشف عن مدى إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد، لأن ذلك يساعد في التشخيص المبكر، وبالتالي التأهيل لتكون الفائدة أكبر.
ومن هذه العلامات، وفقاً لما نشرته جمعية أسر التوحد نقلاً عن الطبيب، عدم متابعة الطفل بعينيه لأي جسم متحرك من عمر شهرين، أو عدم مناغاته في عمر من 3 إلى 6 شهور، أو غياب الابتسامة الاجتماعية للطفل إذا لعب معه الوالدان من عمر شهرين حتى 4 أشهر، وأيضاً عدم التفاته للأصوات المحيطة في عمر 4 أشهر.
كما تضمنت العلامات التي يوجب ملاحظة أحدها الكشف عند مختصين: غياب أو ضعف تواصل الطفل البصري عند التحدث واللعب معه بعد الشهر الرابع، كذلك عدم استجابته عند النداء باسمه بعد الشهر التاسع من عمره.
كما نبه الدكتور الحارثي، إلى أن تراجع الطفل في أي مهارة (تفاعلية، تواصل، نطق) توجب على الوالدين المبادرة بالكشف، حيث وجد أن 25٪ من أطفال التوحد يحدث لديهم تراجع لغوي من عمر 18 - 30 شهراً بعد بدايتهم في نطق كلماتهم الأولى.
وأشار إلى أنه قد يوجد اختلاف بسيط بين الأطفال في فترات تطور العلامات النمائية بحيث أن البعض قد يتأخر قليلاً وذلك يعد من الطبيعي.