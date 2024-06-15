كيف نؤمن سلامة الأطفال النفسية أثناء ذبح الأضحية؟.. استشاري يوضح

وجّه استشاري طب الأطفال طوارئ الأطفال بمستشفى الإمام عبد الرحمن بن الفيصل عضو تجمع الرياض الصحي الأول الدكتور أحمد الحربي بعض النصائح المهمة التي يجب مراعاتها وتوخي الحذر فيها فيما يتعلق بسلامة وصحة الأطفال ومراعاتها عند القيام بشعيرة الأضحية.
وقال الدكتور الحربي عبر مقطع فيديو تم نشره عبر منصة (X ) من حساب مستشفى الإمام عبدالرحمن بن الفيصل: هناك اختلاف وتفاوت بين الأطفال عند ذبح الأضحية ومن المهم مراعاة الجانب النفسي والصحي للطفل الذي قد يكون له تأثير سلبي ربما على صحته، وقد يعزز خروج دم الأضحية من أنواع مرضية كفوبيا الدم أو التبول اللاإرادي والكوابيس المزعجة من خلال مشاهدة الطفل لعملية ذبح الأضحية.
وشدد الحربي على إبعاد الآلات الحادة التي تستخدم في ذبح الأضحية عن الأطفال والذي قد يتسبب لا قدر الله بأذى بليغ ومضر عليهم، لافتًا إلى أن من الأشياء التي لابد أن تؤخذ بالحسبان أيضًا التي تسبق ذبح الأضحية هو جعل الأطفال قريبين جدًا منها وتأليفها معهم ثم ذبحها مما قد يسبب نوعًا من الأذى النفسي لهم وشعورهم بالألم وافتقادها.