كيف نؤمن سلامة الأطفال النفسية أثناء ذبح الأضحية؟.. استشاري يوضح

وشدد الحربي على إبعاد الآلات الحادة التي تستخدم في ذبح الأضحية عن الأطفال والذي قد يتسبب لا قدر الله بأذى بليغ ومضر عليهم، لافتًا إلى أن من الأشياء التي لابد أن تؤخذ بالحسبان أيضًا التي تسبق ذبح الأضحية هو جعل الأطفال قريبين جدًا منها وتأليفها معهم ثم ذبحها مما قد يسبب نوعًا من الأذى النفسي لهم وشعورهم بالألم وافتقادها.