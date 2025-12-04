اختصاصي عقاقير طبية يعدد فوائد النعناع واستخداماته العلاجية.. تعرّف عليها

وأوضح "القحطاني" أن مشروب أوراق النعناع يُعد علاجًا فعّالاً لاضطرابات المعدة والمرارة وآلام الحيض، كما يساعد في تسكين المغص، ويمكن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًّا للحصول على أفضل نتيجة.