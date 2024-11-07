علماء يكتشفون مادة واعدة في علاج "فقدان السمع المفاجئ"

وأوضح العلماء في جامعة برلين أن مادة "AC102" تمكّنت من إظهار نتائج واعدة في علاج "فقدان السمع المفاجئ الحادّ" في النماذج الحيوانية؛ ما يجعلها تقدّم أملًا جديدًا في تطبيقها على البشر الذين يعانون من اضطرابات السمع الحادة.