ينال من الصغار وكبار السن.."الفيروس المخلوي التنفسي".. مخاطر واللقاح كان غائباً!

وركزت معظم دراسات فعالية التكلفة الحالية على البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ولكن في هذه الدراسة، ركز الباحثون على البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، وقاموا بتحليل مجموعة من استراتيجيات التطعيم القائمة على العمر فقط، والمخاطر الطبية فقط، والمخاطر الطبية المرتبطة بالعمر بالإضافة إلى ذلك.