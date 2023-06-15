"الغذاء والدواء" تُحَذّر من مخاطر تخزين الأدوية في درجات حرارة عالية

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت مؤخرًا بإلزام موردي الأدوية بوضع الشحنات الدوائية في حاويات خاصة مبردة مع وضع جهاز خاص يوضح من خلاله درجات الحرارة التي مرت بها الشحنة الدوائية ودرجة الرطوبة، كما يقوم قطاع الدواء بالهيئة بين فترة وأخرى، بتقديم حملات تثقيفية خاصة بالدواء خلال فصل الصيف؛ حرصًا منه على تحقيق الوعي الكامل والطرق المثلى لاستخدام الدواء.