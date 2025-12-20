"النمر" يحذّر: إيقاف أدوية الجلطة فجأة قد يُعيد الخطر من جديد

نبّه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إلى خطورة إيقاف بعض الأدوية بعد الإصابة بالجلطة القلبية، مؤكدًا أن ذلك يُعدّ أخطر من عدم تناولها قبل حدوث الجلطة، خاصة خلال أول 30 يومًا من الإصابة.