الماء الأبيض والجلوكوما.. 7 أسباب لضعف البصر في روشتة "النور التخصصي"

وكانت مدينة الملك فهد الطبية قد قدّمت نصائح مهمة من أجل الوقاية من ضعف البصر، تتمثل في: عدم إجهاد العين، وتناول الأطعمة الصحية، ولبس النظارات الشمسية، والمحافظة على الوزن الصحي، وضبط معدل السكر في الدم، والضغط والكوليسترول، والإقلاع عن التدخين والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.