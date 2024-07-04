الماء الأبيض والجلوكوما.. 7 أسباب لضعف البصر في روشتة "النور التخصصي"

تُعد العناية بصحة العينين، خطوة هامة للحماية من ضعف البصر وإجهاد العين؛ لذا تعتبر المتابعة الدورية للطبيب المختص لعلاج أي مشكلة بشكل مبكر ضرورة للجميع.
وكشف مستشفى النور التخصصي عن 7 أسباب لضعف البصر تتمثل في: الأخطاء الانكسارية غير المصححة، والماء الأبيض "الساد"، والجلوكوما من أكثر الأسباب شيوعًا.
وأوضح المستشفى التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، أن التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن، واعتلال الشبكية السكري، وعتامة القرنية، والتراخوما مسببات أيضًا لضعف البصر.
وكانت مدينة الملك فهد الطبية قد قدّمت نصائح مهمة من أجل الوقاية من ضعف البصر، تتمثل في: عدم إجهاد العين، وتناول الأطعمة الصحية، ولبس النظارات الشمسية، والمحافظة على الوزن الصحي، وضبط معدل السكر في الدم، والضغط والكوليسترول، والإقلاع عن التدخين والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.