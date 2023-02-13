أضرار وفوائد وحلول.. كيف تبني علاقة طفلك بالأجهزة الإلكترونية؟ "الصحة" تجيب

ودعت الوزارة الوالدين إلى المراقبة والمتابعة المستمرة، من دون إشعار الطفل بذلك، ودون منعه، واستخدام برامج المراقبة الأمنية للأبناء؛ حيث يمكن للآباء مراقبة بعض أجهزة أبنائهم عن طريق تحميل برامج خاصة في أجهزة الكمبيوتر والجوّال، مشيرة إلى أنه على الوالدين المحافظة على غرف النوم، وأوقات الوجبات، وأوقات اللعب خالية من الأجهزة الإلكترونية، وإشراك الطفل في وضع قوانين وضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية؛ حتى يسهل عليه تطبيقها والتزامه بها، وفي حالات الإدمان الشديد، لابد من تقليص عدد الساعات التي يقضيها الطفل مع الأجهزة تدريجيًّا، ومشاركة الطفل في أنشطته وألعابه غير الإلكترونية، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية بوصفها وسيلة لتهدئة الطفل، وتشجيعه على فتح باب الحوار في مختلف المواضيع التي تثير اهتمامه مع تجنب البرامج والتطبيقات التي تحتوي على كثيرٍ من المحتوى العنيف.