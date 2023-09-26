انتبه لها جيداً ولا تتجاهلها.. أعراض مفاجئة قد تنقذ حياتك من "النوبة القلبية"

في حال شعرت بقليلٍ من التعب وأحسست بألمٍ في صدرك قد تكون هذه الأعراض علامة على أن حياتك وصحتك في خطر، مما يستدعي عناية طبية عاجلة، فلا تتجاهلها.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكّدت أن هناك "أعراضاً مفاجئة" غير معروفة للنوبة القلبية، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياتك.
وتابعت: "لسوء الحظ، يعتقد كثيرٌ منا أن أعراض النوبة القلبية هي فقط ألمٌ مفاجئ وقوي في الصدر يتبعه فقدانٌ للوعي".
ووفق "سكاي نيوز عربية" تشمل أعراض النوبة القلبية المفاجئة وغير المعروفة التي يجب الانتباه لها ألماً في الصدر وإحساساً بالضغط أو الثقل أو الضيق في الصدر، والشعور بالدوار أو الدوخة، والتعرق، وضيقاً في التنفس، والشعور بالمرض أو التعب، والسعال أو الصفير، الشعور بالقلق، الذي يشبه نوبة الهلع.
كما يمكن أن يكون هناك ألمٌ في أجزاءٍ أخرى من الجسم، مع أو دون ألمٍ في الصدر، تشمل مناطق الجسم التي يجب الانتباه إليها بشكلٍ خاص، الفك والرقبة والظهر والجزء العلوي من البطن.