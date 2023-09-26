انتبه لها جيداً ولا تتجاهلها.. أعراض مفاجئة قد تنقذ حياتك من "النوبة القلبية"

ووفق "سكاي نيوز عربية" تشمل أعراض النوبة القلبية المفاجئة وغير المعروفة التي يجب الانتباه لها ألماً في الصدر وإحساساً بالضغط أو الثقل أو الضيق في الصدر، والشعور بالدوار أو الدوخة، والتعرق، وضيقاً في التنفس، والشعور بالمرض أو التعب، والسعال أو الصفير، الشعور بالقلق، الذي يشبه نوبة الهلع.