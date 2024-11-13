المكسرات.. سلّة من العناصر المفيدة للجسم

قالت خبيرة التغذية الدكتورة "إيرينا بيساريوفا": إن للمكسرات خصائص مفيدة تساعد على تخفيض مخاطر الإصابة بالخرف، وتحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة.
وتشير الخبيرة، وفق "آر تي"، إلى أنّ علماء إسبانيين أجروا دراسة شملت أشخاصًا أعمارهم بين 40 - 70 عامًا، أظهرت نتائجها وجود علاقة بين تناول المكسرات يوميًّا وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.
كما أظهرت أن خطر الإصابة بهذا المرض انخفض أكثر لدى الذين تناولوا باستمرار حفنة من المكسرات يوميًّا، خصوصًا لدى الذين فضلوا تناول الكاجو واللوز غير المملح وغير المعالج.
ووفقًا لها: اتضح منذ مدة طويلة أن المكسرات هي مصدر لكميات كبيرة من الفيتامينات والعناصر الدقيقة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.
ولفتت الخبيرة إلى أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية غير المشبعة، وفيتامين E القابل للذوبان في الدهون، وفيتامينات مجموعة B القابلة للذوبان في الماء، وحمض الفوليك، تؤثر في وظائف الجهاز العصبي؛ لذلك فإن تناول ما يقرب من 25 إلى 35 غرامًا، من المكسرات يوميًّا يكفي للوقاية من الخرف.
وبالإضافة إلى ذلك يساعد تناول المكسرات بانتظام، على تقليل الإجهاد والتوتر العصبي؛ ما يمنع الإصابة بالانهيارات العصبية.
ووفقًا لها: يجب أن تكون المكسرات غير مملحة وغير محمصة ومغسولة جيدًا؛ أي من الضروري نقعها على الأقل مدة ست ساعات، حتى تطلق في الماء كل ما هو غير ضروري، مثل حمض الفيتيك، الذي يتعارض مع امتصاص العناصر الدقيقة من بعض المكسرات. وتشير إلى أن المكسرات بعد ذلك تصبح أكثر فائدة للجسم؛ لأنه يتحسن امتصاص الجسم لجميع الفيتامينات والعناصر المغذية الموجودة فيها.