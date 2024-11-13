المكسرات.. سلّة من العناصر المفيدة للجسم

ووفقًا لها: يجب أن تكون المكسرات غير مملحة وغير محمصة ومغسولة جيدًا؛ أي من الضروري نقعها على الأقل مدة ست ساعات، حتى تطلق في الماء كل ما هو غير ضروري، مثل حمض الفيتيك، الذي يتعارض مع امتصاص العناصر الدقيقة من بعض المكسرات. وتشير إلى أن المكسرات بعد ذلك تصبح أكثر فائدة للجسم؛ لأنه يتحسن امتصاص الجسم لجميع الفيتامينات والعناصر المغذية الموجودة فيها.