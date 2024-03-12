هذه أوقات استخدام أدوية الغدة خلال شهر رمضان.. لصحتك تعرّف عليها

‏وأشار إلى أنه يفضل أخذ أدوية الغدة بعد تناول وجبة الإفطار بأربع ساعات ومن ثم تناول دواء الغدة وانتظر لمدة 60 دقيقة قبل تناول أي طعام آخر، أو بعد تناول تمرة واحدة وكأس ماء ثم تناول دواء الغدة ثم انتظر لمدة 30 دقيقة إلى 60 دقيقة وبعدها تناول وجبة إفطار.