هذه أوقات استخدام أدوية الغدة خلال شهر رمضان.. لصحتك تعرّف عليها

كشف تجمع صحي الرياض الأول عن الأوقات الصحيحة لتناول أدوية الغدة (ليفوثيروكسين) خلال شهر الصيام.
وأشار إلى أنه يفضل أخذ أدوية الغدة بعد تناول وجبة الإفطار بأربع ساعات ومن ثم تناول دواء الغدة وانتظر لمدة 60 دقيقة قبل تناول أي طعام آخر، أو بعد تناول تمرة واحدة وكأس ماء ثم تناول دواء الغدة ثم انتظر لمدة 30 دقيقة إلى 60 دقيقة وبعدها تناول وجبة إفطار.
ونصح بتجنب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم والحديد في نفس موعد تناول دواء الغدة على الأقل بأربع ساعات؛ وذلك لأن امتصاص دواء الغدة الدرقية يتأثر بالأكل، لذا يجب تناوله على معدة فارغة.