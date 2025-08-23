الحالات الخفية.. التبرع بالدم قد ينقذك من أمراض خطيرة

تُبرز التقارير الحديثة الفوائد الطبية للتبرع بالدم، إذ يشكّل فرصة للكشف المبكر عن عدة أمراض خطيرة غير مُشتبَه بها لدى المتبرعين.
وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن تبرعًا واحدًا بالدم قد يُنقذ ما يصل إلى ثلاثة أشخاص، وأنه يتم جمع نحو 12 مليون وحدة دم عالميًا تُسهم في إنقاذ حياة حوالي 36 مليون شخص حول العالم سنويًا، مما يؤكد أهمية هذه العملية الإنسانية.
قبل عملية التبرع، تُجرى مجموعة من الفحوصات الأساسية مثل قياس ضغط الدم، معدل النبض، مستوى الهيموجلوبين، إضافة إلى فحص سريع للأمراض المنقولة مثل التهاب الكبد B وC، الزهري والإيدز. وتُجرى هذه الفحوصات مجانًا، وتُعَدّ بمثابة "مسح أولي"، مما يساعد بعض المتبرعين على اكتشاف مشاكل صحية غير معروفة مثل فقر الدم أو اضطرابات ضغط الدم.
يشير بعض الأطباء والمتبرعين إلى أن النتائج الإيجابية الفورية قد تكشف إصابتهم بأمراض مزمنة أو فيروسات خاملة، مما يتيح بدء العلاج مبكرًا. ويؤكد الخبراء أن التبرع بالدم ليس بديلًا عن الفحص الطبي الشامل، لكنه يُعتبر فرصة دورية لمراقبة المؤشرات الصحية.