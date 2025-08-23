الحالات الخفية.. التبرع بالدم قد ينقذك من أمراض خطيرة

قبل عملية التبرع، تُجرى مجموعة من الفحوصات الأساسية مثل قياس ضغط الدم، معدل النبض، مستوى الهيموجلوبين، إضافة إلى فحص سريع للأمراض المنقولة مثل التهاب الكبد B وC، الزهري والإيدز. وتُجرى هذه الفحوصات مجانًا، وتُعَدّ بمثابة "مسح أولي"، مما يساعد بعض المتبرعين على اكتشاف مشاكل صحية غير معروفة مثل فقر الدم أو اضطرابات ضغط الدم.