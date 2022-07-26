الآباء علموا الأبناء أنه لا يجب.. هل يمكنك شرب الماء أثناء الطعام؟!

وأوضح "فيشسلر" أنه من غير المضر بالنسبة للأطفال شرب مشروب أثناء تناول الوجبات، فما هو المشروب الأفضل تناوله؟ ويجيب أنه "الماء؛ حتى يمكنهم فعلًا تذوق الطعام، مضيفًا أنه لا يهم ما إذا كانت مياه من الصنبور أو مياه معبأة، فوارة أو غير فوارة.