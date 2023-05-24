دراسة: هذه الأطعمة تحارب الوهن عند كِبار السن

غالباً ما يعني التقدُّم في السن، التحرُّك بشكلٍ أبطأ من ذي قبل أو الشعور بالتعب بشكلٍ أسرع، وفي بعض الحالات، يصبح كِبار السن ضعفاء للغاية، ويصعب حتى القيام بالأنشطة اليومية، هذه الحالة الصحية تُسمى "الوهن".