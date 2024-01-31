"الخضيري": "أدوية التنحيف" ضارة ومعظمها مخلوطة بملينات

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، عن أسباب منع أدوية التنحيف وأضرارها على الصحة، محذرًا من الادعاءات الترويجية مثل "شاي أو قهوة التنحيف".
وأضاف الخضيري أن أدوية التنحيف ممنوعة لأنها في الغالب ضارة بالصحة ومعظمها مخلوطة بملينات وتسبب إسهالًا شديدًا وجفافًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم، ومعظمها ممنوعة دوليًّا وصحيًّا لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها.
وتابع عبر حسابه في منصة "إكس" أن هذه الأدوية قد تعطي نحافة وهمية بسبب تجفيف الجسم للماء والسوائل البينية، ثم تعود السمنة أشد مما سبق مع احتمال الضرر، فيتحايلون على المنع بخلط أدويتهم الضارة مع قهوة وشاي يسمونه شاي نحافة أو قهوة النحافة.