"الخضيري": "أدوية التنحيف" ضارة ومعظمها مخلوطة بملينات

وأضاف الخضيري أن أدوية التنحيف ممنوعة لأنها في الغالب ضارة بالصحة ومعظمها مخلوطة بملينات وتسبب إسهالًا شديدًا وجفافًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم، ومعظمها ممنوعة دوليًّا وصحيًّا لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها.