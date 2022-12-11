خطر على الجنين.. "الصحة" تحذّر الحوامل من الإنفلونزا الموسمية: الحل "اللقاح"

قالت وزارة الصحة، إن النساء يتأثرن أثناء الحمل وما بعد الولادة بعدوى الإنفلونزا الموسميـة، وقد تسبّب الإصابة مضاعفات خطيرة على الحوامل، داعية إلى أخذ اللقاح.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن مضاعفات الإنفلونزا على الحوامل تشمل "الـولادة المبكرة، والتنويم أو الدخـول إلى العناية المركّزة، والالتهاب الرئوي، ومضاعفات شـديـدة الخطورة على الجنين".
وأكّدت "الصحة"، أن "التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل 50% من خطر الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة عند النساء الـحـوامـل، المرتبطة بالإنفلونزا والمؤكّدة مختبـريـاً".