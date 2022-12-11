خطر على الجنين.. "الصحة" تحذّر الحوامل من الإنفلونزا الموسمية: الحل "اللقاح"

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن مضاعفات الإنفلونزا على الحوامل تشمل "الـولادة المبكرة، والتنويم أو الدخـول إلى العناية المركّزة، والالتهاب الرئوي، ومضاعفات شـديـدة الخطورة على الجنين".