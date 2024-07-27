جهازك العصبي وذاكرتك في خطر.. ما الذي يفعله العالم الافتراضي بصحتنا؟!

وأضاف: "الوجود المنتظم في العالم الافتراضي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الجهاز العصبي والوظائف المعرفية، مثل الذاكرة والانتباه، ووفقاً لأبحاث حديثة، فإن التفاعل النشط مع الواقع الافتراضي يمكن أن يحسّن المهارات البصرية المكانية ورد الفعل والانتباه، ولكن الانخراط المفرط في هذا النوع من النشاط يمكن أن يؤدي إلى تدهور الذاكرة قصيرة المدى، وانخفاض القدرة على التركيز، ويمكن أن يتحوّل إلى نوعٍ من الإدمان".