هذا هو أفضل وقت لتناولها.. توقيت وجبة العشاء سر الصحة وجودة النوم

أظهرت دراسات حديثة أن تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات يعزز التمثيل الغذائي، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويحسّن جودة النوم.
وتوصل الباحثون إلى أن العشاء بين الساعة 5 و7 مساءً مثالي لإنقاص الوزن، بينما تناول الطعام مبكرًا يحافظ على استقرار مستويات الغلوكوز، ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء.
وأكد الباحثون أن تناول الطعام قبل النوم مباشرةً قد يؤدي إلى اضطرابات في الهضم والنوم، خاصة عند استهلاك أطعمة غنية بالدهون أو تسبب الغازات، وينصح خبراء التغذية باختيار أوقات منتظمة ووجبات خفيفة؛ لضمان صحة مثالية.