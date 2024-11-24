هذا هو أفضل وقت لتناولها.. توقيت وجبة العشاء سر الصحة وجودة النوم

وتوصل الباحثون إلى أن العشاء بين الساعة 5 و7 مساءً مثالي لإنقاص الوزن، بينما تناول الطعام مبكرًا يحافظ على استقرار مستويات الغلوكوز، ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء.