ستتخلص من وزنك الزائد.. "حمية البطيخ الأحمر".. مزايا عدة وأضرار!

وبيّنت"أن من يعاني من ضعف وظائف الكلى لا يُنصح بتناول البطيخ الأحمر طوال النهار فقط. لأنه ببساطة لن يكون قادرًا على إزالة السوائل الزائدة من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لارتفاع نسبة البوتاسيوم في البطيخ، يمكن أن يرتفع مستواه كثيرًا في دم الشخص المصاب بخلل في وظائف الكلى، مما قد يؤدي إلى ضعف وتنميل ووخز في أطراف الأصابع، فضلًا عن اضطراب في ضربات القلب".