ينصح بتجنّبها.. أسباب خارجية وداخلية بالجسم تثير نوبات "الصداع النصفي"

ووفقًا للدكتور "قسطنطين سينيلنيكوف" أخصائي طب الأعصاب: يمكن أن تحدث نوبات الصداع النصفي بسبب عوامل مختلفة خارجية وداخلية تحفز وتنشط مراكز الألم، لافتًا إلى أنه غالبًا ما تسبّب الكحوليات وقلة النوم أو زيادته نوبة الصداع النصفي؛ حيث يتمّ تجاهل إشارات الدماغ، وعند الاستيقاظ يشعر الشخص بعجز في الطاقة؛ لأن الجسم لم يحصل على الموارد "طعام وماء"، والألم يمنعه من النوم.